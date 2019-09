Dois eurodeputados portugueses integram a equipa de quatro elementos escolhida pelo Parlamento Europeu para negociar o próximo orçamento plurianual da União Europeia (UE), José Manuel Fernandes (PSD) e Margarida Marques (PS).

Com a divulgação, esta quinta-feira, do nome de Margarida Marques como a escolha do grupo S&D, que integra o PS, ficou concluída a equipa cujos outros três elementos tinham já sido anunciados a 5 de setembro: para além de José Manuel Fernandes, é composta pelo polaco Jan Olbrycht (também do grupo PPE) e a francesa Valérie Hayer do grupo liberal Renovar a Europa.

A elaboração de uma posição comum do PE sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 fica a cargo dos quatro relatores.