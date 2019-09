Generali e Allianz acionam protocolos Emergência em Espanha

As chuvas torrenciais, ventos fortes e baixas temperaturas que estão a afetar a área mediterrânica de Espanha levaram a Generali e a Allianz a montar, de forma independente, ações de emergência para o apoio aos respetivos segurados.

A Allianz ativou um protocolo especial para agilizar os processos de atendimento a eventuais sinistros. Reforçou os serviços de atendimento ao cliente e lançou uma linha telefónica para urgências. Também intensificou os seus sistemas de peritagem digital para valorizar os danos através de telefone portátil.

A Generali estabeleceu uma linha telefónica especial para atendimento aos afetados que vai facultar informação sobre documentos e trâmites necessários aos processos de sinistros. Estes serão geridos pelo Consorcio de Compensacion de Seguros, um organismo estatal dependente da Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a entidade reguladora em Espanha, que – entre outras missões – tem a de dar resposta a riscos extraordinários, como catástrofes naturais. A seguradora italiana também vai agilizar a recolha e encaminhamento de veículos sinistrados.

As zonas mais afetadas pela depressão são as regiões das de Múrcia, Valência e Alicante, para além das ilhas Baleares, onde foram registadas várias perturbações a nível de congestionamento nas estradas, o encerramento de escolas e vários prejuízos materiais. Os serviços de emergência receberam mais de um milhar de chamadas a pedir ajuda durante as últimas 24 horas, alertando, sobretudo, para inundações e quedas de árvores.

Prevê-se que a fase mais crítica seja durante a noite de quinta para sexta feira.