Lisboa pouco alterada em dia de reunião decisiva do BCE

A bolsa nacional segue no verde pela terceira sessão consecutiva, mas com ganhos muito ligeiros. O PSI-20 acompanha os pares europeus com a mesma tendência, com os investidores já de olho na reunião do BCE que decorre esta quinta-feira e na qual é esperado, um quase certo, novo corte dos juros de referência. Em Lisboa, as retalhistas e as papeleiras mantêm o PSI-20 acima da linha de água.

O PSI-20 arrancou com ganhos ligeiros de 0,09%, para os 5.010,24 pontos, enquanto o Stoxx 600, referência para as ações europeias, somava 0,3%.

O rumo dos índices europeus denota que os investidores estão em “modo espera” a escassas horas da divulgação do resultado da reunião do Banco Central Europeu (BCE), sendo que a maioria das apostas vai no sentido de um corte dos juros de referência para novos mínimos históricos.

Em Lisboa, o retalho é um dos setores que mais puxa pelo rumo do do PSI-20. As ações da Sonae ganham 0,62%, para os 89,6 cêntimos, enquanto as da Jerónimo Martins avançam 0,35%, para os 15,82 euros.

Esta quinta-feira é noticiada a queixa apresentada a Bruxelas pela dona do Pingo Doce devido à taxa de segurança alimentar que considera “inconstitucional e em que já acumula uma dívida de 20 milhões de euros.

No mesmo sentido está a papeleira Altri, que comanda os ganhos do índice lisboeta, com uma valorização de 0,82%, para os 6,165 euros. Rumo diferente tem a Navigator que desliza 0,18%, para os 3,282 euros, apesar de o CaixaBank BPI Research a ter adicionado à sua “Core List”.

Em sentido negativo, segue ainda o BCP que inverteu face aos ganhos em torno de 1% com que entrou na sessão. As ações do banco seguem a perder 0,54%, para os 20,12 cêntimos.

(Notícia atualizada às 8h35)