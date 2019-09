É oficial. Airbnb vai entrar em bolsa no próximo ano

A Airbnb vai dar o passo que faltava. A plataforma de alojamento anunciou que vai entrar para a bolsa já no próximo ano, uma notícia já há muito aguardada pelos investidores.

Num comunicado publicado esta quinta-feira, sem adiantar mais detalhes sobre a operação, o Airbnb referiu apenas que pretende entrar para a bolsa em 2020. Este anúncio vem animar os investidores, que aguardam há meses pela chegada da empresa aos mercados.

Esta entrada em bolsa pode acontecer através da emissão de novas ações, recorrendo a um aumento de capital, mas também poderá ser feita apenas com a colocação no mercado de títulos já existentes, podendo os interessados em entrar no capital comprar, depois, em mercado, esses títulos.

A última ronda de financiamento do Airbnb, em setembro de 2017, avaliou a plataforma em 31 mil milhões de dólares (28 mil milhões de euros). Atualmente, é a maior plataforma de alojamento entre particulares do mundo, presente em mais de 65 mil cidades, em 191 países (100 mil cidades em todo o mundo)

Esta semana, o Airbnb anunciou receitas superiores a 1.000 milhões de dólares (904,7 milhões de euros) no segundo trimestre, sem especificar se esse período foi ou não rentável. Esta foi a segunda vez que a plataforma superou esse valor em dez anos de existência.