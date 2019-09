Abriu portas em maio e bastaram cerca de quatro meses para passar de mãos. Mas, antes disso, foram precisos cerca de dez anos para começar a funcionar. O Montijo Retail Park, na margem sul do Tejo, foi vendido pelo Commerzbank a um fundo da Square Asset Management (AM), por cerca de metade do valor que o banco alemão pagou em 2009. O ECO sabe que a venda aconteceu por 15,5 milhões de euros.

Em 2009, a Commerz Real, a gestora de fundos do Commerzbank, adquiriu o Montijo Retail Park por cerca de 30 milhões de euros, adianta o site PropertyEU.

Nessa altura, explicou uma fonte do mercado ao ECO, esperava-se que os retail park fossem valorizar de forma bastante significativa, mas com este centro comercial isso acabou por não acontecer. Foram precisos cerca de dez anos para o imóvel abrir portas. “Esperava-se que o ativo valorizasse mais”, disse a mesma fonte.

E foi isso que levou o banco alemão a alienar o imóvel recentemente, por cerca de metade do que pagou na altura. O negócio foi fechado com o fundo CA Património Crescente, da Square AM, e o ECO sabe que a venda aconteceu por 15,5 milhões de euros.

Ao ECO, outra fonte do mercado adiantou que a transação deu-se por menos de 1.000 euros o metro quadrado e com uma yield de 7,5%. A valorizar ainda mais o imóvel está a localização, o Montijo, onde vai nascer o futuro aeroporto.

O Montijo Retail Park, localizado ao lado do Fórum Montijo, tem uma área de cerca de 18.000 metros quadrados, conta com seis unidades comerciais, um parque de estacionamento com mais de 800 lugares, e marcas como a Conforama, Leroy Merlin, Espaço Casa e Calçado Guimarães.

Antes de ter alienado um ativo em Portugal, em maio a Commerz Real comprou o hotel DoubleTree by Hilton – Fontana Park, em Lisboa, à Turismadeira, não tendo sido conhecido o valor da operação.