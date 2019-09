Depois do debate na televisão, os líderes do PS e do PSD debatem na rádio. Com transmissão em simultâneo na Antena 1, TSF e Renascença, António Costa e Rui Rio estão na Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa, para explicarem aos ouvintes o que defendem os partidos para o futuro de Portugal.

Acompanhe em direto, no ECO, os principais momentos que marcam o debate, numa altura em que o país está em contagem decrescente para as eleições legislativas, marcadas para 6 de outubro.