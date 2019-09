Saragoça da Matta & Silveiro de Barros nomeia três sócios

A sociedade de advogados Saragoça da Matta & Silveiro de Barros nomeou três novos sócios. Os advogados promovidos pela sociedade foram Conceição Pinto Rosa, Nuno Arêde de Carvalho e Bruno Soares Ferreira, que se juntam aos sócios fundadores Mário Silveiro de Barros e Paulo Saragoça da Matta.

A advogada Conceição Pinto Rosa integra a sociedade desde 2013 e centra a sua prática na área de fiscal. Já Nuno Arêde de Carvalho integra as áreas de contencioso — direito penal, direito das obrigações e ação executiva (recuperação de créditos) e colabora com a Saragoça da Matta & Silveiro de Barros desde 2009.

Por sua vez, Bruno Soares Ferreira centra a sua prática nas áreas de contratação pública, procedimento administrativo, direito do urbanismo e planeamento, direito da comunicação social e direito contraordenacional, desde 2009.

“É com enorme alegria que tomámos esta decisão de amadurecimento, apenas possível pela confiança com que os nossos clientes nos têm distinguido”, refere a sociedade em comunicado, congratulando-se com a promoção de mais três sócios.