O Sporting foi surpreendido esta segunda-feira pelo Famalicão, tendo perdido por 1-2 com aquela que tem sido a equipa sensação da Liga Nos. A derrota diante da turma minhota provocou nova onda de contestação em Alvalade, com adeptos e sócios a protestarem contra a direção do clube. Na bolsa, as ações da SAD leonina também sofrem.

Os títulos sportinguistas estão a afundar 5,71% para cotar nos 0,66 euros, depois de na sessão desta segunda-feira já ter caído mais de 10%. É o valor mais baixo desde 9 de abril. Embora seja uma ação que apresenta pouco liquidez, foram transacionados pouco mais de 10 mil ações esta manhã, dez vezes mais do que a média diária dos últimos 12 meses.

Os leões estão a ter um início de época complicado. Somam oito pontos na liga, somando apenas duas vitórias e dois empates em seis jogos. Das duas derrotas que acumulam em seis jogos, a última foi esta segunda-feira com o Famalicão, que passou a liderar o campeonato com o dobro dos pontos do Sporting.

Face ao mau desempenho, que já levou à demissão do treinador holandês Marcel Keizer no início deste mês, está a crescer a contestação à administração do Sporting, liderada por Francisco Varandas. Depois do jogo com o Famalicão, membros das claques do Sporting tentar forçar a entrada na garagem do estádio, tentativa que foi travada pelas autoridades de segurança, segundo conta o jornal desportivo Record. Antes, nas bancadas, houve vaias e lenços brancos da parte dos adeptos.

Sporting em queda

Em termos financeiros, a SAD do Sporting fechou a última época com prejuízos de oito milhões de euros, período em que se verificou um agravamento do passivo em 42 milhões de euros.

Ainda na bolsa portuguesa, as ações do rival Benfica caem 3% para 2,91 euros. Já os títulos da SAD do FC Porto seguem inalterados nos 0,625 euros.