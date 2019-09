5 coisas que vão marcar o dia

Novos dados do défice irão centrar atenções e poderão ser um dos temas na campanha eleitoral esta quinta-feira, dia em que termina o prazo para os eleitores se inscreverem para votar antecipadamente. Entre as empresas da bolsa de Lisboa, destaca-se a assembleia geral de acionistas da Novabase. O BCE vai estar também em foco com a divulgação de dados do crédito e o discurso de Mario Draghi sobre o risco sistémico.

Défice volta a aumentar?

A Direção-Geral do Orçamento divulga esta quinta-feira a síntese de execução orçamental, referente a agosto. O défice em contabilidade pública fixou-se em 445 milhões de euros em julho, o que revela uma melhoria de 2.239 milhões face ao período homólogo e abaixo do valor acumulado no primeiro semestre. Os novos dados serão conhecidos depois de o INE ter revisto em baixa o défice do ano passado, para 0,4% do PIB, e a apenas uma semana e meia das eleições legislativas.

Último dia para pedir voto antecipado

Em plena campanha eleitoral, as legislativas continuam em destaque. O prazo para se inscrever para votar antecipadamente nas eleições legislativas termina esta quinta-feira. Não é preciso dar justificação para o fazer, sendo que bastar ser um eleitor recenseado em Portugal. Quem se inscrever escolhe o distrito onde irá depositar o voto, a 29 de setembro. A inscrição para o chamado voto antecipado em mobilidade pode ser feita na plataforma da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna ou por via postal.

Acionistas da Novabase votam propostas

No campo empresarial, as atenções estão centradas na tecnológica Novabase. O acionista minoritário da empresa, IBIM2, está contra as mudanças que a empresa está a preparar e quer travá-la na assembleia geral extraordinária de acionistas. É esta quinta-feira que os acionistas irão mostrar de que lado estão: se com a administração que quer dar início a um novo plano estratégico (incluindo uma conversão de reservas em capital) ou se com a IBIM2 que quer mais dividendos e ter um novo representante no conselho de administração.

Crédito continua a aumentar?

O consumo tem impulsionado a concessão de crédito às famílias portuguesas em 2018, ano que está a ser marcado pela recuperação do mercado após sete anos de contração acentuada. Após o stock dos empréstimos a particulares ter atingido um novo máximo de mais de um ano, em julho, o Banco Central Europeu (BCE) vai divulgar novos dados esta quinta-feira referentes a agosto. O total do crédito à responsabilidade dos portugueses fixou-se nos 116.152 milhões de euros no mês anterior.

Draghi fala do risco sistémico

O BCE estará em destaque também devido à 4.ª conferência anual do Comité Europeu do Risco Sistémico, que vai decorrer até sexta-feira. O discurso de abertura está a cargo do presidente do BCE Mario Draghi, na qualidade de presidente do Comité Europeu do Risco Sistémico. O futuro dos serviços financeiros e os testes de stress estarão ainda em debate.