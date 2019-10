José Pedroso de Melo é o novo reforço da TELLES Advogados

A TELLES Advogados reforçou a equipa de direito fiscal com a integração de José Pedroso Melo, como of counsel, após as sucessivas apostas que a sociedade tem vindo a fazer nas diversas áreas. O advogado transita da sociedade SRS Advogados, que integrava desde 2013.

José Pedroso Melo conta com mais de 20 anos de experiência em direito tributário nacional e internacional, bancos e seguros, imobiliário, reestruturação de ativos individuais e de património, fusões e aquisições e contencioso tributário e private clients.

“A integração do José prossegue a forte aposta que temos feito no reforço e valorização das equipas da TELLES, designadamente, na área de fiscal. O trabalho que tem desenvolvido nesta área permitirá à TELLES uma melhoria contínua dos serviços que prestamos aos nossos clientes“, refere Miguel Torres, managing partner.

Recorde-se que recentemente a sociedade liderada por Miguel Torres integrou mais um sócio, João Magalhães Ramalho, que abandonou a PLMJ, após 20 anos.