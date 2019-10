BCP fecha fusão de bancos na Polónia

O BCP fechou a fusão dos dois bancos que detém na Polónia. Após ter comprado o Euro Bank em maio, o banco liderado por Miguel Maya deu início à integração desta instituição financeira no banco que já detinha no país, o Bank Millennium. A fusão foi registada esta terça-feira.

“O Banco Comercial Português, S.A. informa que a fusão do Bank Millennium S.A., uma subsidiária por si detida a 50,1%, com o Euro Bank S.A. foi hoje [terça-feira] registada”, anunciou o banco em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A aquisição de 99,8% do Euro Bank pelo Bank Millennium (a uma subsidiária da Sociéte Générale por 428 milhões de euros) foi aprovada em junho pela Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia. Começou então o plano de fusão, que implica a transferência de ativos e passivos do Euro Bank para o Bank Millennium, o que ficará agora concretizado.

“Como resultado da fusão, a propriedade do Euro Bank (todos os ativos e passivos) serão transferidos no dia da fusão para o Bank [Millennium]. O próximo passo da integração será a fusão operacional, que significa um rebranding e migração dos clientes para um sistema bancário único“, acrescenta o BCP no mesmo comunicado.

Na altura da compra, Miguel Maya dizia que o plano era que esta fusão permitisse ao BCP crescer na Polónia. A subsidiária polaca tem ajudado a impulsionar os lucros do grupo nos últimos trimestres. No entanto, as ações do BCP tem sido penalizadas nas últimas sessões também devido ao Bank Millennium.

O Tribunal de Justiça da União Europeia deverá decidir ainda esta semana sobre a conversão de empréstimos em francos suíços para zloty (moeda local), o que pode ter impacto no sistema bancário da Polónia e, consequentemente, no Bank Millennium. Na semana passada, Miguel Maya disse que o banco está a “aguardar para perceber qual o enquadramento”, segundo a Lusa.

Após um trimestre em que tombou 30%, o banco segue esta terça-feira a recuperar na bolsa de Lisboa, com uma valorização próxima de 1% para 0,19 euros. Já as ações do Bank Millennium recuam 0,61% para 5,68 zlotis (1,30 euros).