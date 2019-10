Banksy abre loja de artigos de decoração. Chama-se “PIB”

Banksy abriu uma loja de artigos de decoração na Inglaterra que, apesar de ter instalações físicas, só vai fazer vendas online. A decisão de “abrir” este espaço comercial resulta de um diferendo legal com uma empresa de cartões comemorativos que quer passar a usar a sua marca registada uma vez que Banksy não o faz.

Apelidada de “Gross Domestic Product” (ou “Produto Interno Bruto”, em português), a loja localiza-se em Croydon, uma cidade no sul de Londres, adianta o The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

“Uma empresa de cartões comemorativos está a contestar a marca registada que tenho para a minha arte e a tentar assumir o controlo do meu nome para que possam vender mercadorias falsas Banksy legalmente”, explicou o artista, em comunicado. As marcas registadas poderão ser transferidas quando não estão a ser utilizadas, daí a iniciativa de Banksy de lançar produtos próprios.

A loja em Croydon vai funcionar durante duas semanas, mas nunca irá abrir portas. Os artigos à venda são merchandise, “pouco práticos e ofensivos”, de acordo com Banksy. Entre as peças à venda encontra-se uma bola de espelhos feita a partir de um capacete de polícia de choque, uma mala feita a partir de um tijolo e um brinquedo infantil com figuras de madeira, a representar migrantes, a entrar num camião.

As receitas resultantes da venda destes artigos serão utilizadas para comprar um novo barco de resgate de migrantes, para substituir um que foi confiscado pelas autoridades italianas.