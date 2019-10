Furacão Lorenzo provoca 50 ocorrências e cinco desalojados

O furacão Lorenzo provocou, até às 7h00 locais (8h00 em Lisboa), 50 ocorrências nos Açores, tendo sido necessário realojar cinco pessoas.

“Neste momento, temos 50 ocorrências registadas: três na ilha Terceira, sete em São Jorge, sete no Pico, 20 no Faial, 14 nas Flores e duas no Corvo“, disse Carlos Neves, da Proteção Civil dos Açores, no ponto de situação que fez, pouco antes das oito da manhã. O responsável acrescentou ainda que “se registaram duas situações de desalojados em São Jorge e três nas Flores já resolvidas, porque as pessoas já foram alojadas”, acrescentou.

O furacão Lorenzo baixou já para categoria 1, na intensidade prevista pela Proteção Civil açoriana. Mas ainda assim há vários cortes de energia e redes de telemóvel e de comunicações “ainda têm alguns problemas”, confirmou Carlos Neves, em declarações transmitidas pela Sic Notícias.

Está ainda a ser confirmada uma situação no porto das Lages das Flores “com desaparecimento de parte do molhe, do edifício de apoio e alguns contentores”, revelou ainda o responsável da Proteção Civil dos Açores, sublinhando que não há qualquer friso a registar.

O pico do furacão era esperado por volta das 6h00 (7h00 em Portugal continental). Até às 5h00 da manhã a rajada máxima de 145 quilómetros por hora (Km/hora), foi registada na ilha do Faial, no grupo central, seguindo-se 130 Km/hora nas Flores e 126 km/hora no Corvo. Por isso foram encerradas 61 estradas em várias ilhas dos Açores.

O “Lorenzo” irá afetar todo o arquipélago, mas “especialmente” a ilha das Flores e a do Corvo, indica ainda o IPMA, sublinhando que os efeitos da tempestade começarão a sentir-se progressivamente madrugada dentro e na manhã de quarta-feira.