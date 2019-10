O presidente do PSD, Rui Rio, ironizou esta quarta-feira que vai escrever ao líder do PS para que António Costa indique qual o social-democrata que poderá debater com Mário Centeno, e diz aguardar uma resposta nas próximas 24 horas.

Esta tarde, em Vila Franca de Xira, o ministro Mário Centeno, candidato a deputado pelo PS, afirmou, em declarações à Lusa, estar “à espera que o doutor Rui Rio responda” ao seu desafio para debater com ele os quadros macroeconómicos dos dois partidos.

“Não é o doutor Rui Rio que vai determinar com quem é que o candidato Mário Centeno vai debater”, respondeu à Lusa, questionado por que motivo não iria debater com o também candidato a deputado pelo PSD, Álvaro Almeida.

No final de uma sessão de perguntas e respostas em Aveiro – iniciativa de campanha que o PSD tem designado de talk -, Rio fez questão de responder à notícia que recebeu via telemóvel. “Já me tinham pedido para tirar Tancos da campanha, só falta agora dizer que não sou eu quem por parte do PSD diz quem vai debater com Mário Centeno. Então vou mandar uma carta ao líder do PS para ele dizer quem do lado do PSD vai debater com o dr. Mário Centeno”, gracejou.

O líder do PSD diz ainda ter esperança que, nas próximas 24 horas, haja uma resposta favorável por parte de Mário Centeno, para que o debate se possa realizar no último dia possível antes das eleições, sexta-feira, já que no sábado é dia de reflexão. “Vamos todos aguardar, são só mais 24 horas, pode ser que o Mário Centeno aceite cumprir a sua palavra”, desafiou.

Rui Rio relembrou que o PSD indicou primeiro o porta-voz do partido para as Finanças Públicas, Joaquim Sarmento, que não é candidato a deputado, que Centeno recusou por essa razão. “Depois indicámos um que começa por A , Álvaro Almeida, se ele não gostar passamos para o B, para o C, até ao Z”, garantiu.

Rui Rio avançou até um motivo pelo qual considera que Mário Centeno não está a aceitar este debate. “A minha intuição é que não faz o debate porque sabe que o que trouxe para a praça pública não corresponde à verdade e, neste momento, perder um debate desse é terrível para o PS. Já perderam muita coisa nas últimas semanas e por isso não querem mais”, afirmou.

Em 30 de setembro, o ministro Mário Centeno e candidato a deputado pelo PS tinha-se mostrado disponível para debater com o presidente do PSD, Rui Rio, ou com um candidato a deputado social-democrata as previsões macroeconómicas dos programas eleitorais dos dois partidos. “Se houver algum candidato a deputado do PSD, em particular o Dr. Rui Rio, que queira debater estas questões comigo, não terei nenhuma dificuldade em fazê-lo”, disse Mário Centeno, nessa ocasião.