CCR RE com crescimento de 16% no primeiro semestre de 2019

A CCR RE, resseguradora que pertence ao grupo estatal francês CCR, anunciou um crescimento de 16% nos prémios brutos emitidos no primeiro semestre de 2019, o que representa 441 milhões de euros.

Em comunicado a CCR RE, liderada por Bertrand Labilloy, afirma que o crescimento tem a ver com novos negócios, que totalizam 22% do portfolio e representa uma continuidade em relação a 2018, ano em que se verificou uma subida de 17%.

O valor de mercado dos ativos da CCR RE é de 2,4 mil milhões de euros no semestre, mais 94 milhões do que o verificado em dezembro do ano passado. O resultado líquido na primeira metade do ano foi de 17 milhões de euros.

No comunicado a resseguradora afirma que os objetivos estratégicos foram atingidos em alguns casos até ultrapassados. A divulgação dos resultados coincidiu com a reafirmação dos ratings da CCR e da CCR RE pela AM Best. A primeira é A+ (Superior) a segunda como A (Excelente).

A CCR RE é uma resseguradora de dimensão média e estratégica para o grupo estatal francês CCR, que proporciona, em França, coberturas ilimitadas contra desastres naturais, ataques terroristas e outros riscos extremos e com a garantia do Estado francês.