Tem a secretária cheia de papéis desorganizados, vários emails por responder ou dificuldade em organizar uma reunião? Marie Kondo, especialista em organização, tem a solução perfeita para si. A japonesa prepara-se para lançar Joy at Work [Alegria no trabalho], o livro que nos ensina tudo sobre como ordenar a vida laboral, desde a secretária à agenda.

“Este livro oferece histórias, estudos e estratégias para o ajudar a eliminar a desordem e criar espaço para o trabalho que realmente importa”, escreveu Marie Kondo no seu perfil de Instagram, aquando do anúncio do lançamento.

A obra, escrita em coautoria com o psicólogo organizacional Scott Sonenshein, pretende fornecer dicas práticas ao leitor para que consiga ter um espaço de trabalho arrumado e organizado, assim como, ajudá-lo a “encontrar uma carreira que lhe dê satisfação pessoal“, explicou a autora do bestseller “TheLife-ChangingMagicofTidyingUp” [A mágica da arrumação – a arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida], à revista Forbes.

Entre as várias questões abordadas ao longo do livro, como não conseguir dar resposta aos emails que recebe, a dificuldade em organizar documentos, reuniões desnecessárias, ou “conflitos que põe a alegria no trabalho”, o psicólogo e professor da área de gestão da Universidade de Rice destaca o entusiasmo por associar a sua pesquisa “como psicólogo organizacional ao método de KonMari e dar às pessoas, técnicas, conselhos e inspiração”.

O lançamento está marcado para abril do próximo ano e, de acordo com a editora, o livro vai ajudar os leitores a superar os “desafios da bagunça no local de trabalho e aproveitar a produtividade, sucesso e alegria que advém de uma secretária e mente organizadas”.