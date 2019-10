Instagram está mais escuro e menos “cusco”

O modo escuro já chegou ao Instagram. A funcionalidade vai funcionar automaticamente quando o modo escuro estiver ativado no iOS 13, nos iPhones, e nos Android que tenham também disponível a opção. Para além desta atualização, o Instagram irá também remover o separador onde se pode ver a atividade das pessoas que segue.

Para os telemóveis que têm acesso ao modo escuro, basta apenas atualizar a app, escreve o The Verge (acesso livre, conteúdo em inglês). No entanto, o próprio telemóvel tem de estar neste modo para a plataforma de partilha de fotos mudar também para a versão escura.

Outra das mudanças que o Instagram vai aplicar é que vai desaparecer o separador onde se podia ver a atividade das pessoas que o utilizador segue, como fotos de que gosta e pessoas que seguiu. Esta divisão é acessível através do ícone do coração, no menu da app, ao lado da atividade do próprio utilizador.

Muitas pessoas não estavam conscientes de que este separador sequer existe, ou que a sua atividade poderia ser consultada por outras pessoas. Esta foi uma das razões para o eliminar, em conjunto com a simplificação do design da app. A remoção desta funcionalidade será faseada ao longo desta semana.