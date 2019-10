BE e PS estão em desacordo quanto aos sinais vitais da geringonça. Catarina Martins disse na sexta-feira que António Costa tinha matado a geringonça. Pouco depois, o socialista Duarte Cordeiro veio responder que não é bem assim: “Não só não morreu como existe inteira disponibilidade do PS de trabalhar com os partidos da esquerda”, apontou, citado pela TSF.

“Para o PS, a geringonça não morreu. Vai haver continuidade de trabalho nos próximos quatro anos”, afirmou, considerando que a declaração da líder do BE foi “manifestamente exagerada”.

O tema mais quente entre os dois partidos é a legislação laboral, e o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares reconhece isso mesmo. “Importa referir que a matéria da legislação de trabalho é uma divergência conhecida entre os partidos”, indicou o responsável do PS.

Esta sexta-feira, a líder do BE acusou o PS de ter decidido “pôr um ponto final” na “existência do modelo de acordo político que ficou conhecido como geringonça” e considerou que isso significava que o PS tinha recusado “um modelo que deu provas de resistência face a turbulências políticas”.