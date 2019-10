A Revolut está a tentar angariar até 1,5 mil milhões de dólares para financiar um ambicioso processo de expansão mundial, depois de se ter associado à Visa para lançar o banco digital em 24 novos países. A aplicação bancária com origem no Reino Unido está presente em Portugal desde o final de 2017.

De acordo com a Sky News, que avançou a notícia, a operação está a ser montada pelo banco JP Morgan e está dividida em duas parcelas: um aumento de capital no valor de 500 milhões de dólares e um empréstimo no valor de 1.000 milhões de dólares. Segundo o Financial Times (acesso pago), esta dívida é convertível em capital caso a Revolut consiga obter licença bancária nos EUA.

A empresa fundada por Nikolay Storonsky tem vindo a ganhar popularidade junto do público mais jovem, por fornecer uma conta bancária e um cartão pré-pago livre de comissões. O serviço tem já oito milhões de clientes em todo o mundo e, em fevereiro, garantia ter 20 mil utilizadores em Portugal.

Se a Revolut conseguir fechar esta angariação de capital, significa que captou mais de 2.000 milhões de dólares em financiamento desde o lançamento da startup em 2015. No entanto, apesar de ter aumentado as receitas em 354% para 65,5 milhões de euros no ano passado, viu os prejuízos mais do que duplicarem, tendo registado um resultado líquido negativo de 37 milhões de euros.