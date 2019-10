5 coisas que vão marcar o dia

A apresentação das propostas de Orçamento para o próximo ano dos Estados-Membros da União Europeia é um dos destaques no dia em que, nos EUA, arrancam as reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI e é apresentado o outlook para a economia global, mas também se inicia a época de resultados. Por cá, destaque para a divulgação pela ERSE da proposta de tarifário da eletricidade para 2020, enquanto o Banco de Portugal revela os dados da nova concessão de crédito ao consumo relativa a agosto.

Governo apresenta a Bruxelas esboço do Orçamento para 2020

A 15 de outubro termina o prazo para os diferentes países da União Europeia entregarem, em Bruxelas, as suas propostas de Orçamento para 2020. Apesar de António Costa ter sido indigitado primeiro-ministro há poucos dias e de ainda não ser conhecida a composição do novo Governo, Portugal também terá que entregar um esboço da sua proposta de Orçamento para o próximo ano, que deverá revelar uma atualização da estimativa para o crescimento do país em 2020.

FMI e Banco Mundial iniciam reuniões anuais

As reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial arrancam em Washington. Kristalina Georgieva e David Malpass, a diretora-geral do FMI e o presidente do Banco Mundial, presidem ao evento, onde irão participar vários membros dos bancos centrais e do setor financeiro. No mesmo dia, o FMI divulga ainda o seu outlook económico mundial, sendo expectável um corte nas previsões por causa da guerra comercial, como Georgieva já antecipou na semana passada.

Como evoluiu a concessão de crédito ao consumo em agosto?

O Banco de Portugal (BdP) divulga os dados sobre a nova concessão de crédito aos consumidores, em agosto, dos bancos e das instituições de crédito especializado. Os dados são divulgados de forma desagregado, o que permite saber qual foi o principal destino do financiamento que os portugueses foram buscar aos bancos e financeiras naquele mês.

ERSE divulga proposta de preços da eletricidade para 2020

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) apresenta, esta terça-feira, a sua proposta para os preços da eletricidade a aplicar em 2020. Essa proposta será depois sujeita a apreciação do conselho tarifário do regulador, que emitirá um parecer até 15 de novembro. As novas tarifas de eletricidade para 2020 serão aprovadas, em definitivo, a 15 de dezembro.

Banca dá pontapé de saída à época de resultados nos EUA

Esta terça-feira, arranca a época de resultados empresariais nos EUA, cabendo aos maiores bancos as primeiras divulgações de contas relativas ao terceiro trimestre do ano. O JP Morgan, Goldman Sachs e o Citigroup são os primeiros a divulgarem o balanço da sua atividade naquele período.