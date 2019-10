O ex-eurodeputado socialista Ricardo Serrão Santos será o novo ministro do Mar no próximo Governo, substituindo Ana Paula Vitorino no cargo, de acordo com a Antena 1/Açores e o Diário de Notícias.

Ricardo Serrão Santos é professor universitário e foi eurodeputado pelo Partido Socialista entre 2014 e 2019, mas não integrou as listas às eleições de maio.

O Executivo de António Costa não deverá mudar muito de acordo com as indicações que o próprio já deu, em entrevista ao jornal Expresso, em agosto, e que reiterou a semana passada, no final da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, em mas há algumas saídas que já estavam confirmadas nomeadamente a de Vieira da Silva, da pasta da Segurança Social e do Trabalho, que obrigava a algumas mexidas. Além disso, tudo aponta para que o primeiro-ministro indigitado aproveitasse a oportunidade para sanar os casos de relações familiares no seio do Executivo, como é o caso de Ana Paula Vitorino, casada com Eduardo Cabrita.

De acordo com as informações avançadas este fim de semana pelo Público, Francisca Van Dunen é outro dos nomes que não deverá constar do próximo Executivo, porque terá pedido para sair por razões pessoais. A até aqui ministra da Justiça deverá retomar a carreira na Justiça e poderá ser indicada pelo PS como candidata a juíza do Tribunal Constitucional (TC).

O jornal refere também que o primeiro-ministro deverá separar em dois o atual Ministério do Trabalho e Segurança Social, dedicando um específico a cada área. Algumas secretarias de Estado poderão também ser elevadas a ministério, o que poderá acontecer, por exemplo, à do Turismo, tendo em conta a crescente importância do setor no país. Ana Mendes Godinho, atual secretária de Estado, pode, por isso, chegar a ministra.

Outra secretaria de Estado que poderá transformar-se em ministério na próxima legislatura é a dos Assuntos Parlamentares. Isto acontece numa altura em que se prevê que aumente o protagonismo das negociações ao nível parlamentar na legislatura que agora se inicia.