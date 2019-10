O Presidente da República vai dar posse ao novo Governo “na próxima semana”, em “data a determinar”, após a publicação do mapa oficial da eleições de 6 de outubro e da primeira reunião do parlamento.

O anúncio é feito por Marcelo Rebelo de Sousa na nota publicada na página da Internet da Presidência da República, em que é anunciado elenco do XXII Governo Constitucional, liderado por António Costa.

O Presidente da República “deu o seu assentimento à proposta que será oportunamente complementada com os restantes Secretários de Estado“, lê-se na nota.

A nomeação e posse do novo executivo está prevista para “a próxima semana em data a determinar depois da publicação do mapa oficial da eleição realizada em 6 de outubro e da primeira reunião da Assembleia da República”.

António Costa aponta para 22 ou 23 de outubro. “Tudo depende do apuramento do resultado e do início de funções da Assembleia da República. Se os resultados eleitorais ficarem finalmente concluídos amanhã, e os resultados eleitorais forem publicados em Diário da República no dia 17 ou no dia 18, o normal é que a Assembleia da República reúna ou a 21 ou a 22. Se reunir a 21, a tomada de posse será marcada para 22 se for a 22, o Sr. Presidente da República marcará para 23″.