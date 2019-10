5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o INE revela a Síntese Económica de Conjuntura relativa a setembro, Portugal dá mais um sinal de força aos mercados, com a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública a realizar o primeiro reembolso antecipado aos credores europeus, no valor de dois mil milhões de euros. Lá fora, atenções viradas para o Reino Unido. Com a saída da UE marcada para 31 de outubro, o dia será marcado pelo Conselho Europeu sobre o Brexit.

Portugal paga dois mil milhões de euros aos credores europeus

O Governo vai realizar o primeiro reembolso antecipado aos credores europeus. O pagamento de dois mil milhões de euros estava previsto para entre 2020 e 2022, mas foi antecipado, uma vez que as condições de mercado são mais favoráveis. Este valor diz respeito aos empréstimos concedidos pela troika e é o primeiro desde que Portugal concluiu os pagamentos ao Fundo Monetário Internacional (FMI) no ano passado.

Como vai a economia? INE faz um retrato

O Instituto Nacional de Estatística (INE) atualiza os dados da Síntese Económica de Conjuntura, relativos ao mês de setembro. Consumo final, investimento, procura externa, mercado de trabalho e preços são alguns dos indicadores avaliados pelo gabinete de estatística, podendo ajudar a perceber o comportamento do PIB no total do terceiro trimestre.

Fábrica 2030 debate desafios da indústria

Para celebrarem os seus aniversários, o ECO (3.º aniversário) e a Fundação Serralves (30.º aniversário) organizam uma conferência que abordará várias temáticas relativas ao desafios dos vários setores da indústria. António Mexia, Rui Moreira, Álvaro Santos Pereira, Carlos Moedas, Ana Pinho e Rui Miguel Nabeiro são alguns dos oradores da conferência Fábrica 2030.

Conselho Nacional do CDS reúne-se

Onze dias depois das eleições legislativas, o CDS-PP reúne o seu Conselho Nacional para analisar o que correu mal nas últimas eleições legislativas, em que o partido viu a sua representação parlamentar reduzida a cinco deputados. Não vai servir ainda para clarificar quem avança para a liderança do partido, mas deverá definir a data do congresso do partido que, seguindo os prazos estatutários, poderá realizar-se entre finais de dezembro e meados de janeiro de 2020.

Último Conselho Europeu para fechar acordo do Brexit

O relógio está a contar e começa esta quinta-feira a cimeira de dois dias dos Chefes de Estado ou de Governo dos Estados-membros da União Europeia para evitar um no-deal. A cimeira é presidida por Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, e é vista como a última oportunidade do primeiro-ministro britânico sair de Bruxelas com um acordo, depois de o Parlamento ter chumbado o documento negociado pela antecessora Theresa May por três vezes. Caso não haja acordo até sábado, Boris Johnson deverá pedir um novo adiamento, tal como indica a lei aprovada pelo hemiciclo britânico.