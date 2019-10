A cidade do Porto recebe cada vez mais investimento. Face à crescente procura por parte dos turistas, o número de hotéis, resorts e empreendimentos de luxo não pára de crescer e a parte habitacional fica esquecida. Quando olhamos para a cidade, as gruas não escapam à vista, até dos mais distraídos.

Desta vez é foi a Avenue, promotora imobiliária, a reforçar a sua presença no Porto e a apostar na construção de um condomínio habitacional intitulado de V Porto, um investimento avaliado em cerca de 40 milhões de euros. Um empreendimento com vista para o Rio Douro, situado na rua D. Pedro, na frente ribeirinha, entre o centro e a Foz. A conclusão do projeto está prevista para o primeiro semestre de 2021.

O V Porto é composto por 16 moradias e 82 apartamentos, distribuídos por oito pisos, com tipologias de T1 a T4. Os apartamentos contam com áreas entre os 52 e os 227 metros quadrados. Os preços estimados para as unidades podem variar entre 195 mil euros e 1,66 milhões de euros.



1 / 2

O condomínio tem uma área total de 18.800 metros quadrados e será comercializado até final deste ano. Vai contar com um jardim privativo, um campo de padel, um ginásio e uma sala comum.

A grande maioria dos apartamentos têm vista privilegiada para o Rio Douro e alguns imóveis do último piso terão uma piscina privativa. O empreendimento contará com um estacionamento privado com uma área de seis mil metros quadrados.

O valor de um T1 pode rondar entre os 195 a 360 mil euros, os T2 entre 425 e 630 mil euros. Já os apartamentos T3 custarão entre os 495 mil euros e 1,49 milhões de euros, enquanto os T4 estão avaliados a partir dos 880 mil euros até aos e 1,66 milhões de euros.

“Reforça o investimento da Avenue no Porto, através de um projeto de dimensão relevante e de grande qualidade. O V Porto beneficia de uma localização de centro de cidade, da proximidade do rio Douro, de escolas e de uma oferta alargada de comércio de conveniência”, refere em comunicado Aniceto Viegas, diretor geral da Avenue.

Este é o segundo investimento da promotora imobiliária na Invicta, depois do Aliados 107, um empreendimento de luxo localizado em plena baixa portuense, com quatro lojas e 23 apartamentos. Este projeto foi finalizado em março 2018 e foi inteiramente pré-comercializado durante a fase de construção.