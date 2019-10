Revista de imprensa internacional

Os indicadores continuam a apontar para um abrandamento da economia mundial. Desta vez é a China, cujo crescimento foi o mais lento em três décadas. No Vaticano, durante mais de um ano, foi analisada a possibilidade de investir na petrolífera angolana de Mosquito. Já a petrolífera Saudi Aramco decidiu adiar a entrada em bolsa. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

China cresce ao ritmo mais lento em 30 anos

A economia chinesa cresceu 6% no terceiro trimestre do ano em comparação com o ano passado, o ritmo mais lento em cerca de 30 anos. É um novo sinal amarelo em relação ao andamento da economia mundial. A guerra comercial com os EUA, o abrandamento nos rendimentos e o arrefecimento do investimento industrial condicionaram a evolução da segunda maior economia do mundo entre julho e setembro, segundo os dados divulgados esta sexta-feira por Pequim.

Vaticano considerou investimento de 200 milhões na petrolífera angolana de Mosquito

A administração central do Vaticano esteve durante mais de um ano a analisar um investimento de 200 milhões de dólares numa companhia petrolífera angolana. A secretaria de Estado do Vaticano, depositário das doações de caridade feitas à Igreja por católicos em todo o mundo, contratou consultores externos em 2012 para avaliar a possibilidade de emprestar fundos depositados em contas bancárias suíças à Falcon Oil, uma companhia petrolífera angolana de propriedade do empresário António Mosquito.

Saudi Aramco adia IPO que seria maior do mundo

A Saudi Aramco adiou o lançamento da oferta pública inicial na esperança de que os resultados do terceiro trimestre aumentem a confiança dos investidores na empresa de petróleo, adiantam duas fontes próximas do assunto ao Wall Street Journal. Depois de um ataque, em setembro, ter impedido temporariamente metade da produção de petróleo, o principal exportador mundial quer tranquilizar os investidores ao apresentar primeiro os resultados.

Renault alerta para revisão em baixa das estimativas de lucro

A Renault cortou as previsões para a receita e lucro deste ano. A decisão é justificada com o enfraquecimento e abrandamento das economias mundiais, que pesam sobre as vendas de automóveis, mas também pelas regras mais rígidas para as emissões, que têm aumentado os custos. Com este aviso, os títulos da fabricante automóvel francesa chegaram a registar uma queda de 13% na sessão desta sexta-feira.

Fatura dos distúrbios em Barcelona já chega aos 1,5 milhões e será paga pelos espanhóis segurados

A onda de protestos que irrompeu na Catalunha, com as sentenças dos líderes separatistas, tem causado vários estragos. A Câmara Municipal de Barcelona estima em mais de 1,5 milhões de euros o custo da violência, e o Consórcio de Compensação de Seguros será responsável por cobrir a fatura final. A empresa pública utiliza fundos privados, sendo que os espanhóis segurados pagam uma pequena taxa usada para financiar o Consórcio, que atua em casos como este, que estão fora das políticas de cobertura habituais.

