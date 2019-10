O secretário-geral do PS disse esta quinta-feira que está preparado para cumprir como primeiro-ministro os quatro anos de legislatura e afastou o cenário do “pântano” do segundo executivo de Guterres, que caiu após um mau resultado nas autárquicas de 2001.

António Costa transmitiu esta sua posição numa reunião do Grupo Parlamentar do PS, que durou cerca de uma hora, durante a qual procurou deixar uma mensagem aos deputados socialistas de que o seu segundo Governo “não é para durar dois anos”.

“Este Governo é para quatro anos, comigo não há pântanos”, declarou António Costa, citado por vários deputados socialistas.

Deputados socialistas referiram à agência Lusa que António Costa pretendeu traçar uma clara linha de demarcação entre o seu novo Executivo e o segundo Governo liderado por António Guterres, que se demitiu do cargo de primeiro-ministro a meio da legislatura (1999/2003), depois de o PS ter óbito um mau resultado nas eleições autárquicas de dezembro de 2001.

Neste ponto, o secretário-geral do PS frisou que o seu mandato como primeiro-ministro “não está dependente do ciclo eleitoral da próxima legislatura”, designadamente das eleições autárquicas de 2021.