As ações norte-americanas encerraram em alta, em mais um dia marcado pelos resultados empresariais. Os fortes resultados da Microsoft e da PayPal refletiram-se em ganhos em bolsa, que mais do que compensaram em Wall Street as quebras da 3M e do Twitter cujas contas dececionaram. A Tesla sobressaiu pela positiva com um disparo de quase 18%.

O S&P 500 avançou 0,19%, para os 3.010,13 pontos enquanto o Dow Jones e o Nasdaq aceleraram 0,11% e 0,81%, respetivamente, para os 26.804,37 e 8.185,25 pontos.

As ações da Microsoft subiram 2%, depois de as perspetivas da gigante da tecnologia para serviços de computação em nuvem terem superado as expectativas dos analistas, enquanto as ações do PayPal avançaram 8,5% face à forte previsão de lucros da empresa de pagamentos para o ano inteiro. Microsoft e PayPal foram, aliás, os principais impulsionadores do S&P 500 e do Nasdaq.

Contudo, coube à Tesla ser a estrela da sessão norte-americana. As ações da empresa liderada por Elon Musk dispararam 17,5%, com os investidores a aplaudirem as contas trimestrais, mas não só.

Entre julho e setembro, a Tesla registou lucros de 140 milhões de dólares (cerca de 125 milhões de euros), quanto muitos analistas previam resultados negativos. Mais importante ainda foi a antecipação de que o Model Y, o SUV de dimensão média baseado na mesma plataforma do Model 3, deverá começar a ser comercializado já no verão do ano que vem.

Já as ações da 3M caíram 4%, depois de o conglomerado industrial ter falhado as estimativas de vendas do terceiro trimestre e ter reduzido a sua previsão de lucros para o ano inteiro. As vendas da empresa nos EUA caíram 1,1%, enquanto na Ásia-Pacífico a quebra foi de 5%.

Os resultados da 3M apontaram para as consequências da disputa comercial entre os EUA e a China. Outras empresas, incluindo a Caterpillar e a Texas Instruments atribuíram os seus fracos resultados do terceiro trimestre a questões relacionadas precisamente com o comércio.

Mais dilatadas foram as perdas do Twitter. As ações da rede social tombaram 20,8% após a divulgação de resultados trimestrais pior do que o esperado.