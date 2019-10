DS Seguros premeia colaboradores e quer manter crescimento

Numa reunião realizada em Aveiro, com 150 colaboradores da DS Seguros, marca pertencente ao Grupo Decisões e Soluções, foram apresentados os resultados das equipas de vários pontos do país. Na mesma ocasião, foram reconhecidos e premiados os profissionais e as agências que se destacaram pela sua performance.

De janeiro a setembro de 2019, a empresa registou “um crescimento sólido, o que representou um aumento de 60% na faturação de toda a sua rede de agências, face ao período homólogo do ano transato”, pode ler-se em comunicado de imprensa. O número de agências e colaboradores também sofreu um incremento.

Luís Tavares, diretor coordenador nacional da empresa aproveitou o momento para reforçar as expectativas relativamente ao que resta de 2019. “Os objetivos da DS Seguros, para este ano, são ambiciosos, mas atingíveis. Este encontro permite-nos, em conjunto com as várias equipas, reforçar a motivação para continuar o excelente trabalho nos últimos meses do ano”, afirmou.

Conforme informação anterior, a DS Seguros trabalha com a Tranquilidade, Liberty, Allianz, Mapfre, Victoria, Caravela, MetLife, Real Vida, APRIL, ASISA, Prevoir, Saúde Prime, Hiscox e ARAG.

No entanto, está em negociação com outras seguradoras do mercado. “O objetivo futuro será trabalharmos com todas, para que os clientes possam aceder aos melhores seguros de todas as seguradoras”, referiu fonte da empresa.