A VAKT, plataforma britânica de commodities post-trade baseada na tecnologia blockchain, escolheu Portugal para instalar o seu mais importante centro de desenvolvimento. Desde abril com escritório em Lisboa, a startup quer digitalizar a indústria das commodities e, para isso, está a reforçar a equipa no nosso país. Com 60 trabalhadores em solo nacional desde o início de 2019, a empresa tem neste momento 30 posições abertas e quer chegar ao final do ano com 90 colaboradores.

“A atração de talento, o ambiente educacional e de inovação, e o mindset do país para o empreendedorismo, faz de Portugal um destino extremamente atrativo para empresas inovadoras como a VAKT. Somado a isto, a qualidade da equipa que montamos em apenas oito meses nos fez ter a certeza que deveríamos expandir em Portugal, e não em outro país”, esclarece Etienne Amic, CEO da VAKT, citado em comunicado.

Fundada em 2018, a VAKT quer acabar com processos longos em papel e, para isso, tem contado com investimentos de algumas das maiores empresas mundiais da indústria petrolífera, do trading e da banca, casos de nomes como BP, Shell, ING, ABN Amro e Equinor.

Em Portugal, a equipa da empresa inclui equipas multidisciplinares de scrum masters, analistas de negócio, developers, infraestrutura e suporte.