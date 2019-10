O lucro da Repsol caiu 32,4% até setembro para 1.466 milhões de euros, face a igual período do ano passado, penalizado pela queda dos preços do petróleo e gás.

No ano passado, a Repsol tinha contabilizado as mais-valias resultantes da venda da sua participação na espanhola Gas Natural Fenosa, indica a petrolífera, que reportou esta quinta-feira os seus resultados à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), em Espanha.

Já o resultado líquido ajustado, que dá uma melhor noção dos negócios, cifrou-se em 1.637 milhões de euros, uma queda 4,8% na comparação com idêntico período homólogo.

A inexistência de mais-valias, como aconteceu no ano passado com a venda da participação na Gas Natural Fenosa (hoje Naturgy) e a menor valorização que atualmente têm as reservas de hidrocarbonetos, devido à queda dos preços do crude, tiveram um efeito negativo de mais de 600 milhões de euros na contabilidade da companhia petrolífera, face a igual período do ano anterior.