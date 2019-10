Lucros da Semapa crescem 15% para 112 milhões até setembro

A Semapa registou resultados líquidos atribuíveis a acionistas de 112,1 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, um crescimento de 14,9% face ao período homólogo, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já o volume de negócios consolidado do grupo até setembro atingiu os 1,682 mil milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 2,9% face a igual período do ano passado, revelou a empresa.

As exportações e vendas no exterior ascenderam a 1,239 mil milhões de euros, “o que representa 73,7% do volume de negócios”, detalhou a Semapa na mesma nota.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) registado nos primeiros nove meses foi de 392 milhões de euros, uma queda homóloga de 4,5%.