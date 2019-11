Altice renova patrocínio ao Altice Arena por mais dez anos

A Altice renovou com o Arena Atlântico o contrato de patrocínio do nome do pavilhão multiúsos do Parque das Nações, pelo que este vai continuar a chamar-se Altice Arena por mais dez anos. Num evento em Lisboa, a dona da Meo anunciou ainda também a instalação de uma célula 5G no local onde começa esta segunda-feira o Web Summit.

“Celebramos o continuar desta parceria. Vão ser mais dez anos que vamos continuar ao lado desta equipa. Mais dez anos de Altice Arena”, afirmou o presidente executivo da empresa, Alexandre Fonseca. Questionado pelo ECO, o líder da Altice Portugal não quis revelar o montante envolvido na renovação.

O Altice Arena, antigo Pavilhão Atlântico, é a maior sala de espetáculos do país e é controlada pela Arena Atlântico, do consórcio liderado por Luís Montez. O pavilhão serve esta semana de palco principal ao Web Summit, a maior feira de tecnologia, inovação e empreendedorismo da Europa.

A Altice Portugal anunciou também a “cobertura integral” da Altice Arena com 5G, rede móvel de quinta geração. “A partir deste momento, a Altice Arena está servida por uma célula macro 5G, já durante o Web Summit, mas que depois vai permitir a todos os que já têm telemóveis 5G poderem desfrutar desta tecnologia”, afirmou Alexandre Fonseca.

A empresa exemplificou o potencial da tecnologia com uma chamada em tempo real da sede da Altice, em Picoas, para a Altice Arena, no Parque das Nações. No entanto, esta tecnologia é apenas um teste e a empresa ainda não pode comercializar a rede ao público. Assim, neste momento, mesmo quem tenha um smartphone com suporte 5G ainda não pode usar esta rede criada pela Altice Portugal.

A rede 5G da Altice Portugal tem um débito teórico de 2 Gbps, mas depende das condições de propagação. Em Lisboa, a Altice testou o débito desta rede 5G e conseguiu ultrapassar os 400 Mbps, uma velocidade muito superior à das atuais redes 4G.

Esta ação da Altice Portugal coincide com o dia em que também a operadora concorrente Nos anunciou cobertura 5G no Web Summit. “Após a cobertura integral da cidade de Matosinhos com a quinta geração de comunicações móveis, a Nos disponibiliza também 5G em todo o espaço em que se realiza esta edição do Web Summit”, avançou a operadora liderada por Miguel Almeida, em comunicado.

Segundo a Nos, “a FIL e o Pavilhão Atlântico, assim como áreas adjacentes, estão cobertas por uma rede 5G integralmente operacional para pilotos”. Ou seja, ainda não está disponível ao público.