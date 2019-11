5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira será marcada pela atualidade internacional, com vários eventos a ocorrer pelos cantos do mundo. Pela Europa, discute-se o quadro financeiro plurianual, enquanto o presidente demissionário da Comissão Europeia se vai encontrar com a futura presidente, Ursula von der Leyen. Já pela China, o Presidente Xi Jinping irá fazer um discurso onde deverá dar pistas sobre a política de importações que vai ser desenvolvida pelo país. Por cá, continua o Web Summit, sendo que o Brexit é um dos temas em destaque.

“Amigos da Coesão” debatem quadro financeiro plurianual

O grupo conhecido como os “Amigos da Coesão”, do qual fazem parte vários Estados-membros da União Europeia, vai juntar-se para debater o Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027. A cimeira vai contar com representantes dos países pertencentes ao grupo, ou seja, da Bulgária, Chipre, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Portugal e República Checa.

Brexit e Uber em discussão no Web Summit

Prossegue um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo na capital lisboeta. Alguns dos temas em destaque nos palcos do Web Summit será a saída do Reino Unido da União Europeia e o caminho a seguir para as tecnológicas de mobilidade. Michel Barnier, negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, e Tony Blair, antigo primeiro-ministro do Reino Unido são algumas das personalidades que vão conversar sobre o Brexit. Já Manik Gupta, chief product officer da Uber, irá falar sobre o futuro da empresa.

Presidente chinês dá pistas sobre importações

O Presidente chinês Xi Jinping fará um discurso na cerimónia de abertura da segunda Exposição Internacional de Importações da China. Esta será uma oportunidade para o líder chinês dar a sua perspetiva sobre a economia, numa altura em que a potência ainda está em negociações comerciais com os Estados Unidos. No ano passado, Xi Jinping discursou neste mesmo evento, onde adiantou que a China iria aumentar as importações para facilitar a entrada no mercado para investidores estrangeiros.

Juncker recebe nova presidente da Comissão Europeia

Jean-Claude Juncker recebe, esta terça-feira, a presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Estava previsto que von der Leyen tomasse posse no início de novembro, mas a cerimónia foi adiada para dezembro. O atraso na formação da Comissão deveu-se a um alargamento do processo de audições, depois da rejeição pelo Parlamento Europeu dos nomeados por França, Roménia e Hungria.

Aprovação final do regulamento de Lisboa para alojamento local

A Assembleia Municipal de Lisboa vai ter uma reunião extraordinária esta terça-feira. Entre os pontos da ordem de trabalhos inclui-se o Projeto de Regulamento Municipal do Alojamento Local e respetivo Relatório de ponderação da participação pública, bem como a fixação das áreas de contenção nas Zonas Turísticas Homogéneas delimitadas do Município de Lisboa, que deverá receber a sua aprovação final.