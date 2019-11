O Facebook aproveitou o palco principal do Web Summit para justificar a decisão de criar uma moeda virtual universal, à qual chamou de Libra. Kevin Weil é vice-presidente de produto da Calibra, a subsidiária que está a desenvolver a criptomoeda. Esteve esta terça-feira na Altice Arena para garantir que o momento para lançar a divisa é “agora”… mas que só o fará quando tiver “todas as autorizações regulatórias” necessárias.

Já houve um momento melhor para lançar a Libra. O fenómeno das criptomoedas ganhou popularidade mundial no final do ano de 2017, o que levou Kevin Weil a confessar que o Facebook perdeu a primeira onda desta tendência: “A melhor altura para lançar a Libra foi há três anos. A segunda melhor altura é agora“, justificou o responsável.

Depois, o responsável da empresa do grupo Facebook também explicou o que deverá ser a moeda virtual do Facebook. A Calibra é apenas a carteira virtual da Libra que está a ser criada pelo Facebook e a ideia é que qualquer empresa interessada possa criar a sua própria carteira para a rede Libra, indicou Kevin Weil.

A empresa tenciona lançar o produto até ao final do primeiro semestre de 2020, mas tem vindo a reiterar que a Libra só vai ver a luz do dia quando todas as dúvidas das autoridades estiverem esclarecidas: “Só vamos lançar a Libra quando tivermos todas as autorizações regulatórias. Estamos comprometidos com isso”, assumiu o vice-presidente da Calibra do Facebook.

Só vamos lançar a Libra quando tivermos todas as autorizações regulatórias. Estamos comprometidos com isso. Kevin Weil Vice-presidente de produto da Calibra (Facebook)

Sobre as dúvidas em torno da privacidade da Libra, Kevin Weil disse que o Facebook dará uma justificação aos utilizadores sempre que lhes pedir dados pessoais e que estes terão o poder de decidir transferir os seus dados para outros fornecedor de serviços na rede da Libra. “É a vantagem da interoperabilidade deste sistema”, disse o responsável.

Kevin Weil falou ainda do processo de decisão no Facebook que levou ao lançamento da Libra. “O Mark [Zuckerberg] é incrivelmente guiado por um sentido de missão. Quando surgem oportunidades destas, ele pergunta: qual é a missão? Podemos aumentar o acesso a serviços financeiros em todo o mundo? Nós, no Facebook, estamos numa posição única para gerar impacto nesta área. É este o início da decisão. Quando o Mark se compromete, ele compromete-se”, apontou.

A Calibra é um dos elos do consórcio de mais de duas dezenas de empresas que está a trabalhar no desenvolvimento da Libra — incluindo a luso-britânica Farfetch. No Web Summit, o responsável da Libra prometeu que o Facebook não vai ter o controlo da criptomoeda, mas sim todo o ecossistema de parceiros em conjunto, através de um sistema de votação.