Vila Viçosa recebe novo conceito de loja da Ageas

O novo espaço comercial da seguradora foi inaugurado no passado dia 31 de outubro, localizando-se ao centro de Vila Viçosa de forma a “estar mais próximo das pessoas”, afirma a empresa.

Com uma nova imagem, este novo conceito de lojas premium da marca – sem ruídos visuais ou barreiras – disponibiliza aconselhamento sobre a gama de serviços e de seguros. Com esta inauguração a Ageas prosseguiu o seu plano de expansão e de renovação de mais de 150 lojas do país, nos próximos meses.

“A Ageas Seguros garante uma equipa experiente, especializada e pronta a adaptar as soluções para acompanhar as necessidades de cada cliente. A aposta na mudança do espaço comercial para o centro e na nova imagem, reforça o posicionamento de uma relação cada vez mais transparente com os nossos clientes e consumidores. A proteção do cliente é a nossa prioridade e acreditamos num futuro de diferenciação e de transparência”, defendeu Paulo Rondão, sócio-gerente deste novo espaço comercial, na inauguração.