Angola tem novo supervisor e nova administração na ENSA

João Lourenço, presidente da República de Angola, nomeou um novo conselho de administração ARSEG – Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros. O novo elenco é presidido por Elmer Vivaldo de Sousa Serrão que era até agora administrador executivo da Comissão do Mercado de Capitais​. Como administradores foram indicados Filomena Rossana Miguel Airosa Manjata e Jardel Silvério Duarte.

O novo líder do organismo de supervisão angolano, Elmer Serrão, 36 anos, é licenciado em Direito pela Universidade Agostinho Neto e tem Mestrado em Administração de Negócios (MBA) com especialização em Negócios Internacionais pela National University, em Los Angeles. Estava na CMC desde 2012 e, em setembro de 2016, foi nomeado administrador executivo da Comissão do Mercado de Capitais, ficando responsável pelo pelouro de Regulação e Serviços Jurídicos.​​

Filomena Manjata de 32 anos, é licenciada em Contabilidade e Administração pela Universidade Católica de Angola e tem o MBA Atlântico, promovido pelas Universidades Católica Portuguesa, Católica de Luanda e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Já estava na ARSEG desde 2011, sendo especialista de supervisão e inspeção. Jardel Silvério Duarte era até aqui Diretor comercial da Fortaleza, a seguradora do grupo Millennium/Atlântico.

Com estas nomeações abandonam os cargos o já histórico presidente da ARSEG Aguinaldo Jaime, bem como os administradores Carlota Van-Dúnem Sungo Amaral e Silva e Jesus Manuel Teixeira.

ENSA com novo Conselho para preparar privatização

O presidente João Lourenço também nomeou um novo Conselho de administração para o Grupo ENSA-Empresa Pública, a seguradora líder em Angola com cerca de 90 milhões de euros de prémios anuais, ao câmbio atual, 620 trabalhadores e cujo processo de privatização está em curso.

O presidente do CA passa a ser Carlos Arménio de Almeida Duarte, até agora presidente executivo da Nossa Seguros, do grupo BAI. Serão administradores Amália Barbosa, Matilde Guebe, Ildo Nascimento e Mário Mota Lemos.

Abandonam os cargos Manuel Gonçalves, Manuel Botelho, António Sebastião e Domingos Gaspar.