Ana Botín: “Perdemos a confiança” da opinião pública

Ana Botín reconhece que os banqueiros têm, hoje, uma imagem negativa junto da opinião pública, depois da crise do final da década passada e início desta. “Sejamos sinceros, perdemos a confiança” dos cidadãos, disse a presidente do Santander durante a Conferencia Internacional de Banca 2019, assumindo ser necessária uma gestão empresarial com outros objetivos além de ganhar dinheiro para os acionistas, revela o El País (acesso livre/conteúdo em espanhol) nesta quarta-feira.

“Há algo que sabemos com certeza sobre a confiança: é difícil conquistá-la, mas muito fácil perdê-la. Vamos ser honestos. Nós perdemo-la”, assumiu Ana Botín logo no início do seu discurso. E continuou: “os erros de uns quantos contaminaram a perceção da opinião pública sobre todos nós. Políticos, empresários, banqueiros… eram pessoas que inspiravam confiança, de repente deixaram de o fazer”.

A presidente do banco espanhol defendeu ainda que os problemas da sociedade devem ser pensados de forma a evitar que o populismo seja visto como a solução para todos os males. As afirmações de Ana Botín surgem num período de plena campanha eleitoral em Espanha, que vai a votos no fim de semana para escolher o próximo governo, e em que o seu nome bem como o poder do Santander têm sido referenciados por várias vezes.

“Todos os setores e instituições foram afetados [pela falta de confiança] e o resultado disso tudo foi um aumento do populismo. Embora o populismo seja o resultado dos desafios globais que enfrentamos, não pode ser a resposta”, defendeu. “Precisamos de uma resposta ampla e generosa ao problema da confiança. E acredito firmemente que as empresas podem contribuir com isso”, assumiu ainda.