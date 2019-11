Tiago Mora lidera Brokerslink em África

Tiago Mora foi nomeado como novo Regional Manager para África da Brokerslink, uma das maiores organizações globais de corretagem e serviços de consultoria de risco presente em 113 países e que tem o grupo MDS como um dos seus principais acionistas.

Mora vai também liderar o recém-criado Steering Committee da Brokerslink para África, onde a organização está já presente em 32 países. A sua missão é desenvolver e expandir a presença da Brokerslink na região, potenciando o crescimento e desenvolvendo oportunidades de negócio para os partners e affiliates no continente, bem como explorando as vantagens decorrentes de contar com uma rede global de qualidade reconhecida.

O atual administrador da MDS Re tem a companhia nesta nova estrutura de Laure Matueno, da Generalia (Camarões), Feyi Soyewo, da Prestige Insurance Brokers (Nigéria), James Muchemi, da Canopy (Quénia), e Bruce MacNair, da Compendium (África do Sul).

Tiago Mora acumula as funções na Brokerslink com as já assumidas no Grupo MDS, onde ingressou em 2007. Atualmente é administrador da MDS Re, corretor especializado em resseguro que presta serviços na Europa, América e África, e é Executive Director da HighDome PCC, companhia do Grupo que fornece serviços cativos e que tem sede em Malta. Adicionalmente, trabalha há vários anos no desenvolvimento das operações do Grupo em África.

Licenciado em Engenharia de Máquinas e com Especialização em Engenharia de Segurança, desenvolveu a sua carreira em companhias como a Aliança UAP Portugal e UAP Internacional (Paris), onde desempenhou funções ligadas à Análise de Risco e Subscrição dos Ramos Patrimoniais, Responsabilidade Civil, Engenharia e Transportes. Também esteve na Liberty Seguros onde foi responsável pela Direção de Incêndio e de Resseguro e assumiu funções ligadas à Gestão de Sinistros e Análise de Risco, acumulando a responsabilidade pela subscrição de todos os produtos dos Ramos Patrimoniais, Responsabilidade Civil, Engenharia e Transportes.

José Manuel Dias da Fonseca, chairman da Brokerslink, afirma: “Estou muito contente que o Tiago tenha assumido o papel de Regional Manager para esta importante região da Brokerslink, bem como a liderança na recém-criada steering committee para África, acrescentando que “a sua experiência no setor e a compreensão das culturas locais e mercados de seguros em África são muito valiosos para a Brokerslink, pois continuamos a expandir a nossa presença nesta região cada vez mais importante”, conclui.

Tiago Mora, o nomeado Regional Manager para África da Brokerslink, afirma que “esta é uma excelente oportunidade para ajudar os nossos parceiros e afiliados em toda a região a crescer. Trabalharei para potenciar as oportunidades de negócios e a ligação com outros corretores na rede, tanto na região quanto em todo o mundo”. E acrescenta: “Continuaremos também a explorar novas parcerias em países africanos onde ainda não estamos presentes, com o objetivo de criar uma organização verdadeiramente pan-africana, gerando novas oportunidades para a Brokerslink, para os seus clientes e para os nossos parceiros de seguros em todo o continente”.

Com esta nomeação Tiago Mora junta-se à equipa da Brokerslink, onde tem como homólogos Christos Gavriel (Regional Manager Europa), Sid Garcia (Regional Manager Ásia-Pacífico), Ariel Couto (Regional Manager Americas) e Osama Abu Ghazaleh (Regional Manager Médio Oriente).

A Brokerslink é uma organização global de corretagem e serviços de consultoria de risco fundada pela MDS em 2004 e está sedeada em Zurique. Presente em mais de 110 países tem cerca de 400 escritórios e conta com cerca de 10 mil profissionais da área dos seguros.