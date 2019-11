O Hospital Cruz Vermelha poderá ser vendido à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Até ao momento, haverá apenas um acordo de intenção das duas partes, mas já estarão a ser feitos estudos e auditorias necessários para fechar o negócio, avança o Diário de Notícias (acesso pago). Com este acordo, a Santa Casa pretende aumentar a resposta do setor social nos cuidados hospitalares.

De acordo com o jornal, em causa está a venda da totalidade do Hospital Cruz Vermelha, que é detido em 55% pela Cruz Vermelha através da CVP – Sociedade de Gestão Hospitalar e os restantes 45% pelo Estado, geridos pela Parpública. Do lado da Cruz Vermelha, acredita-se que o negócio poderá ficar fechado até ao final do ano, mas fonte da Santa Casa afirma que poderá não haver decisão até essa altura, já que ainda estão a ser realizados estudos à situação do hospital por uma consultora.

O valor da operação ainda não é conhecido. Ainda assim, fonte da unidade hospital assegurou ao Diário de Notícias que, um dos principais objetivos é reforçar a resposta social nos cuidados hospitalares. Para o efeito, estará em cima da mesa um programa de cooperação com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), para que os utentes do setor público possam deslocar-se à Cruz Vermelha para realizar exames e intervenções. O Ministério da Defesa, que tutela a Cruz Vermelha, já estará a par deste negócio, que, segundo o DN, terá sido bem aceite.

Os rumores da venda do hospital da Cruz Vermelha não são novos. Em junho, o Jornal Económico (acesso livre) avançava que a Santa Casa tinha sido contactada para estudar a compra da Cruz Vermelha. Nessa altura, a Parpública e a CVP garantiram que o hospital não estava à venda. O acordo de gestão da Cruz Vermelha com o Estado por 25 anos, termina em 2023. No ano passado, o hospital teve prejuízos na ordem dos 203 mil euros, face aos lucros de cerca de 800 mil euros no ano anterior.