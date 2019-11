Lloyd’s of London cria órgão único de governação

O Lloyd’s of London anunciou a fusão do seu conselho e do “franchise board” num único órgão de governação. Esta decisão tem efeitos práticos a partir de 1 de junho de 2020.

Este anúncio, divulgado no site da instituição, surge após cinco meses de consultas em toda a rede Lloyd’s, tendo sido apoiado por mais de 90% dos membros.

O novo Conselho terá 15 membros: seis membros nomeados, seis indicados pelo mercado e três executivos. Segundo o comunicado o Comité de Nomeações e Governação do Lloyd’s está a trabalhar com o presidente para identificar a melhor combinação possível de membros entre os que estão atualmente no conselho e no “board” para continuarem como membros nomeados pelo conselho.

O mercado do Lloyd’s será convidado a participar no processo de eleição, a decorrer em abril ou maio de 2020, para os membros representativos do mercado do Conselho.

O presidente do Lloyd’s, Bruce Carnegie-Brown, afirmou que “através do futuro do Lloyd’s, estamos a construir um novo mercado inovador e que dá resposta às necessidades de seus clientes. Para fazer isso com eficiência, precisamos de tornar mais eficientes as nossas estruturas de governação.”