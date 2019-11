Avalie o seu Best Public Leader

Este ano, o estudo Best Team Leaders terá, além da sua avaliação habitual junto das lideranças organizacionais, uma versão para avaliação de figuras públicas, líderes de referência nas suas áreas de atividade, que se chamará Best Public Leaders. Para o efeito, a metodologia foi adaptada e simplificada tendo em conta as particularidades desta avaliação, que pode ser feita pelo público em geral.

Para chegar à shortlist das três figuras públicas por cada área de atividade, foi divulgada, durante o evento Leading People – International HR Conference realizado na Nova SBE para um público de 500 gestores e líderes, uma lista de 90 figuras públicas, divididas por nove áreas distintas: liderança artística, liderança de comunicação e marketing, liderança desportiva, liderança digital, liderança feminina, liderança jovem, liderança organizacional, liderança política e liderança social. Essa lista de 90 figuras públicas resultou de um inquérito feito pela Qmetrics junto de um público de cerca de dez mil portugueses.

No final do evento, ficaram nomeadas 27 figuras públicas, três para cada área de liderança que estão agora a ser avaliadas.

Apesar de já terem terminado as inscrições para as avaliações Best Team Leaders deste ano, ainda poderá avaliar os seus líderes públicos de referência.

As votações estão abertas aqui até ao dia 30 de novembro.

No dia 12 de dezembro, no jantar de gala de entrega de prémios Best Team Leaders 2019, que irá decorrer no Casino Estoril, serão conhecidos os grandes vencedores: os Best Public Leaders 2019.

Os resultados serão publicados na revista Líder, no jornal online Eco e no website Link to Leaders, entre outros meios de comunicação social.