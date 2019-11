A CP já começou a deslocar automotoras, locomotivas e carruagens que estavam abandonadas para as várias oficinas para serem recuperadas e voltarem a entrar em circulação, numa altura em que a empresa tem problemas para cobrir a procura, noticia o jornal Público (acesso condicionado). A ideia passa por cobrir parte da procura com o regresso destes comboios mais antigos, e, a prazo, construir material circulante em Portugal.

De acordo com o jornal, a empresa já enviou estas automotoras e carruagens para oficinas como as do Entroncamento, Barreiro, Contumil e Guifões, algumas delas que se encontravam fechadas. Com o atraso na realização dos concursos públicos para a compra de novos comboios, não se prevê que cheguem antes de 2023. Até lá, mesmo com automotoras espanholas, a CP não tem capacidade para fazer face às suas necessidades.

A estratégia, segundo o presidente da CP, passa por utilizar estas oficinas que são especializadas em recuperar carruagens antigas para colocar algumas destas carruagens e comboios em circulação, e assim cobrir parte da procura.

A prazo, a empresa pretende também vir a construir material circulante em Portugal, em conjunto com as universidades e o setor privado, e eventualmente com empresas internacionais. Para já, a CP deverá pegar nestas carruagens antigas, desmontá-las até ficarem só com o esqueleto, a partir do qual construirá as novas unidades, com 75% de material nacional, mas com motores importados.