Uma semana depois do encerramento da 9.ª edição, o Web Summit coloca esta quinta-feira, às 16h00, à venda os bilhetes para a edição do próximo ano. “Onde vais estar no próximo novembro?”, pergunta a organização da maior conferência de empreendedorismo e tecnologia do mundo, via email, aos assistentes que, este ano, estiveram presentes na conferência.

Como já é habitual, depois das tradicionais palavras de despedida de Paddy Cosgrave, no encerramento do evento, os assistentes receberam de imediato um aviso de que a empresa iria começar a vender os bilhetes para a próxima edição em breve e, com direito a desconto.

Na véspera de colocar à venda os bilhetes 2 por 1, a organização da conferência enviou uma comunicação aos participantes, dando conta de que a venda arranca esta quinta-feira e que terão direito a um código de desconto de 50% na compra das entradas.

A venda de bilhetes para o Web Summit 2020 acontece numa altura em que a organização ainda não revelou quaisquer oradores a marcar presença no evento do próximo ano. Na última edição, a empresa vendeu bilhetes a vários preços e em vários momentos. Por regra, quanto mais cedo foram comprados, menos os participantes têm de pagar. Por exemplo, a promoção “2 por 1” permite comprar dois bilhetes por 850 euros, ou seja, 425 euros por bilhete. Este foi o preço mais baixo que os participantes comuns puderam pagar para assistirem ao Web Summit, ainda que a promoção tenha obrigado a comprar um mínimo de dois bilhetes.

Nesta edição, a 4.ª em Portugal e a nona na história do evento, estiveram na conferência 70.469 assistentes, o valor mais alto de participantes desde a sua criação. Estima-se que o impacto do evento na economia portuguesa ronde os 300 milhões de euros por ano.