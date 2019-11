INE espanhol vai “espiar” telemóveis… para a estatística

Praticamente todas as pessoas têm telemóvel. Por isso, não há melhor forma de monitorizar onde estão os cidadãos, mas também como se deslocam, de onde e para onde, do que através do rastreio desses equipamentos. É isso mesmo que o INE espanhol vai começar a fazer, para efeitos de estatística.

A análise vai ser feita em oito dias diferentes, ao longo dos próximos meses. Serão alguns dias já este mês, outros em dezembro, julho e agosto do próximo ano, altura em que o gabinete de estatística de Madrid irá agregar a informação para melhor compreender a concentração dos cidadãos em determinadas regiões. E também para compreender os fluxos diários.

A relevância estatística da informação é compreensível, mas o método está a gerar críticas. O INE vai pagar às operadoras meio milhão de euros pelo posicionamento dos telemóveis, mas levantam-se dúvidas sobre a que dados vai, efetivamente, ter acesso. Há cidadãos que duvidam da legalidade, mas o INE desvaloriza.

“As operadoras não irão facilitar dados individuais sobre os números de telefone, nem sobre os titulares dos terminais, pelo que em caso algum o INE poderá saber a posição de um terminal em específico”, diz o gabinete de estatística espanhol, citado pelo El Economista.

Além disso, o INE lembra que “será uma análise estatística realizada, como todas as outras, à luz da lei, que garante o segredo estatístico e cumpre com todos os requisitos da proteção de dados”.