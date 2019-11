A Fitch não fez alterações ao rating de Portugal. A agência de notação financeira manteve o rating da dívida pública nacional em “BBB”, o segundo nível de grau de investimento, bem como o outlook “positivo” inalterados. A avaliação divulgada esta sexta-feira é a última de 2019.

A agência de notação financeira justifica a decisão de não alterar o rating português com o “elevado endividamento público e privado, e o baixo crescimento potencial de médio prazo“, acrescentando que a “perspetiva positiva é sustentada pela melhoria das finanças públicas”.

Em sentido positivo, no que respeita ao novo governo, a Fitch salienta que as principais posições ministeriais “estão pouco alteradas” e que “espera uma ampla continuidade na política económica e fiscal”.

Entre os principais argumentos que a Fitch considera que poderiam conduzir a um movimento positivo no rating nacional seria a “confiança de que o histórico de redução do rácio da dívida pública face ao PIB será mantido no médio prazo”. Neste campo, a agência de notação financeira diz que a “sustentabilidade da dívida melhorou”, mas que esta “mantém-se elevada”.

A jogar em favor do rating nacional, estaria ainda “uma melhoria no crescimento potencial de longo prazo de Portugal, sem a criação de desequilíbrios macroeconómicos, principalmente se suportados por reformas estruturais”.

Em sentido contrário, os principais fatores que poderiam, de forma individual ou coletiva, conduzir a uma ação negativa do rating, estariam “um abrandamento ou reversão da queda do rácio da dívida pública” e uma crise no setor financeiro. Designadamente, “um renovado stress no setor financeiro que requeira suporte do setor público adicional significativo e/ou que afete a estabilidade financeira e o outlook de crescimento.

Relativamente a estas avaliações reveladas nesta sexta-feira à noite, o ministério das Finanças salienta diz que a “agência Fitch destaca como pontos fortes da economia portuguesa, em comparação com outras economias com a mesma notação, a manutenção da estabilidade política e institucional e o maior nível de rendimento per capita“. Salienta também que a Fitch “reitera ainda a confiança nas opções de política económica e orçamental do Governo“.

Esta foi a última avaliação de rating a Portugal em 2019, sendo que o país tem beneficiado nos últimos dois anos de sucessivas revisões em alta nos últimos dois anos. A expectativa do ministro das Finanças, Mário Centeno, é que a trajetória de recuperação e consolidação orçamental levem Portugal a voltar a ter nível A, o que não acontece desde 2011.

A DBRS é a mais confiante e vê Portugal a apenas um notch desse nível. Já a Fitch e a Standard and Poor’s avaliam a dívida pública no segundo degrau de investimento de qualidade, enquanto a Moody’s é a agência que atribui pior classificação: no nível mais baixo de investimento de qualidade. As duas últimas têm perspetiva positiva, pelo que poderão subir o rating, mas o calendário para o próximo ano ainda não é conhecido.

(Notícia atualizada às 21h58)