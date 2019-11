Uma história real na próxima Work Café Talks

A próxima Work Café Talks agendada para dia 5 de dezembro terá como convidado Sandro Resende, fundador do projeto Manicómio.

A Talk, que decorre no Work Café Santander Amoreiras, em Lisboa, terá como tema Based on a True Story, ou seja, o fundador irá contar a história real deste projeto ligado à arte e que nasceu num hospital psiquiátrico de Lisboa. Projeto que se concretiza num espaço de criação e hub social dedicado à capacitação e reinserção psicossocial e profissional de pessoas com experiência de doença mental e que tem entre os seus objetivos criar legitimidade artística, sustentabilidade económica e bem-estar para os doentes-artistas e influenciar políticas públicas e privadas.

Esta é a quinta Work Café Talks, organizada pelo Santander e pelo ECO, um espaço de reflexão sobre tendências, de marcas, criatividade e onde se fala de novas visões e perspetivas nas mais diversas dimensões — da vida aos negócios.