Hoje nas notícias: juros, aeroporto e Código de Trabalho

Num dia em que as capas dos jornais nacionais estão dominadas pelos festejos do Flamengo, pelas conquistas sob a liderança do treinador português Jorge Jesus, o Público destaca a possibilidade de renegociação do crédito à habitação, com os juros mais baixos. Pelo aeroporto de Lisboa, o aumento da capacidade dos aviões foi a solução encontrada pelas companhias para conseguir subir os números de passageiros transportados, nota o Jornal de Negócios. No Parlamento, as propostas apresentadas pela esquerda de revisão do Código de Trabalho deverão ser chumbadas pelo PS. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade nacional.

Queda dos juros deixa margem para renegociar crédito à habitação

A margem de lucro exigida pela generalidade dos bancos portugueses nos novos créditos à habitação está a rondar 1%, muito abaixo do spread pedido entre 2008 e 2015. Um facto que deixa escancarada a porta da renegociação para muitos clientes. Clientes com spreads acima de 1,5% podem conseguir poupanças, de acordo com a Deco Proteste. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Aviões maiores permitem crescimento de Lisboa

O número de passageiros transportados no aeroporto Humberto Delgado nos primeiros nove meses do ano cresceu 7%, de acordo com a Airports Council Internacional Europe. Este desempenho foi possível apesar das condições da infraestrutura, que não tem muito espaço para crescer, através de medidas como a utilização de aeronaves de maior dimensão. Ao voar com aviões maiores, as companhias, como a TAP, conseguem transportar mais pessoas. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Código Laboral. PS prepara-se para chumbar projetos da esquerda

O Bloco de Esquerda, o PCP já apresentaram 13 projetos de lei de revisão do Código de Trabalho, sendo que a maior parte são reversões do que foi alterado durante o Governo PSD-CDS. No entanto, as iniciativas deverão ser todas chumbadas pelo PS, adiantou um deputado socialista ao Diário de Notícias. O PEV apresentou também um projeto de lei, que poderá ser aprovado, onde se propõe “o direito à redução de horário de trabalho para efeitos de amamentação, aleitação ou acompanhamento à criança até aos três anos”. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Seis em cada dez jovens tem contrato de trabalho temporário

Dos trabalhadores entre os 15 e os 24 anos, no país, 62,7% têm um contrato a prazo, de acordo com os dados do gabinete de estatísticas da União Europeia (UE). Desta forma, 180 mil jovens em Portugal têm um contrato temporário. Estes números encontram-se acima da média da UE, onde 42,8% dos jovens trabalham com vínculo temporário. Na comparação com os outros Estados-membros, no segundo trimestre deste ano, Portugal está em 4º lugar no peso dos vínculos a prazo, nos jovens. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Governo abre a porta a eleições nas CCDR já em 2020

A eleição indireta das direções das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional poderá ocorrer já em 2020, isto porque o primeiro-ministro quer que as novas equipas estejam já em funções para a discussão dos programas operacionais do próximo quadro comunitário de apoio. O calendários para a eleição das equipas diretivas das CCDR vai ser apresentado esta semana depois do congresso da Associação Nacional de Municípios, mas António Costa deixou claro no domingo que espera que as direções estejam em funções “no momento em que vamos iniciar a elaboração dos novos programas operacionais regionais para o próximo ciclo de programação”. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).