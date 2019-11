Navigator salva bolsa das quedas. Galp perde mais de 1%

A bolsa nacional encerrou a primeira sessão da semana com ganhos ligeiros, embora pouco expressivos, com praticamente metade das cotadas em queda. A manter o PSI-20 no verde estiveram os títulos da Navigator, que somaram 2,5% depois de ter anunciado um dividendo extraordinário a ser distribuído aos acionistas. A travar uma subida mais acentuada esteve a Galp Energia.

O PSI-20 somou 0,02% para 5.181,71 pontos, depois de uma última sessão no vermelho. Das 18 cotadas nacionais, dez encerraram com ganhos, enquanto oito fecharam no vermelho.

Nas subidas, o destaque foram as ações da Navigator, que valorizaram 2,27% para 3,606 euros. Este desempenho dos títulos da papeleira deve-se ao dividendo extraordinário de 13,94 cêntimos que vai distribuir aos acionistas, e ainda ao facto de o tribunal dos Estados Unidos ter rejeitado a taxa antidumping aplicada à empresa.

No setor do papel, a Semapa valorizou 0,87% para 13,94 euros, enquanto a Altri contrariou este desempenho e caiu 0,35% para 5,75 euros. Ainda no verde, destaque para as ações da Jerónimo Martins, que subiram 0,38% para 14,7 euros, enquanto a Sonae valorizou 0,11% para 0,9165 euros.

No setor energético, a EDP Renováveis avançou 1,01% para 10,04 euros, enquanto a EDP somou 0,25% para 3,65 euros. A impedir uma subida mais expressiva do índice bolsista nacional estiveram as ações da Galp Energia, que perderam 1,22% para 15,025 euros, numa altura em que o preço do barril de petróleo caiu nos mercados internacionais.

Nas quedas, destaque ainda para o BCP que perdeu 0,64% para 0,202 euros, e para a REN que desvalorizou 0,92% para 2,705 euros.