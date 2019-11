Há quem passe todo o ano à espera da Black Friday para marcar as tão desejadas férias ou escapadinhas de fim de semana, a preços bastante mais apelativos. Sejam viagens de comboio, autocarro ou avião, a estadias em hotéis… os descontos são para todos os gostos e feitios.

O ECO reuniu as melhores oportunidades que a Black Friday vai trazer aos amantes de turismo.

Descontos em viagens

easyJet com voos entre 10 e 20 euros

A easyJet já tem tudo a postos para aderir à Black Friday. A companhia britânica vai disponibilizar mais de 30.000 lugares entre dez a 20 euros, para viagens realizadas entre esta segunda-feira, 25 de novembro, e 24 de novembro de 2020. Os voos têm de partir ou aterrar em Portugal. Estes preços são de ida e já incluem as taxas de aeroporto e a bagagem de mão.

Ryanair com ofertas diárias durante uma semana

A Ryanair decidiu expandir a Black Friday para uma Cyber Week. Esta “semana negra” da companhia irlandesa, que arrancou este domingo (24 de novembro) e termina a 3 de dezembro, vai trazer diariamente novas ofertas. Esta segunda-feira, por exemplo, há descontos de 30 euros em voos de ida e volta entre abril e setembro de 2020.



Transavia com descontos até 20%

A Transavia também não quis ficar de fora e, para reservas marcadas entre as 18h00 de 27 de novembro e a meia-noite de 29 de novembro, vai oferecer viagens com descontos até 20%. Estes descontos da low cost francesa incluem voos realizados entre 29 de novembro e 24 de outubro de 2020. Há 23 destinos à escolha, incluindo Porto e Lisboa, Grécia, França ou Tunísia, mas os voos têm de partir de Paris Orly, Nantes ou Lyon.

TAP promete muitas milhas

Também a TAP vai oferecer descontos nesta Black Friday, mas de uma maneira diferente. Para todos os clientes Miles&Go (qualquer pessoa pode aderir, sem custos), “tudo aquilo em que tocar se transforma em milhas para voar”, diz a companhia aérea. Ou seja, se comprar produtos ou roupa, abastecer o automóvel, fizer compras no supermercado, reservar estadias em hotéis, e tudo em entidades parceiras da TAP, esse dinheiro será revertido em milhas que, por sua vez, poderão ser usadas para ter descontos em voos.

Descontos em estadias

Vila Galé com estadias a partir de 50 euros

Na hora de escolher onde dormir, saiba que os hotéis Vila Galé também vão estar em modo Black Friday. As reservas feitas para os hotéis de quatro estrelas vão estar com preços a partir de 50 euros, para quartos standard singles ou duplos, com pequeno-almoço incluído, enquanto no caso dos hotéis de cinco estrelas as noites começarão nos 80 euros.

Para ter acesso a estas promoções, as reservas têm de ser feitas entre 29 de novembro e 3 de dezembro, para estadias entre 30 de novembro e 31 de março, com exceção do período entre 28 de dezembro e 1 de janeiro. Na hora de marcar a estadia — através da central de reservas ou online –, deve utilizar o código promocional “Blackfriday”.

Grupo Pestana com saldos até 57%

Passar uma noite num dos hotéis Pestana também pode ser uma opção. A cadeia nacional decidiu entrar em Black Week, que começou a 22 de novembro e que termina a 1 de dezembro. Neste período, haverá descontos até 57% em mais de 90 hotéis. O Grupo Pestana tem sugestões de descontos em 15 países, desde Estados Unidos, Cabo Verde, Alemanha ou Amesterdão, para estadias que, em alguns casos, poderão ser aproveitadas até 31 de outubro de 2020. Nas Pousadas de Portugal há descontos até 46%.

Hotéis do NH Group e Tivoli com desconto de 40%

A cadeia espanhola NH Group (que gere os hotéis Tivoli) vai oferecer vários descontos nas estadias feitas nos seus hotéis até ao final de março. As reservas devem ser feitas até 3 de dezembro e contemplam descontos de 40% nos hotéis da Europa e de 50% nos hotéis da América do Norte e do Sul. Para ter acesso a estas promoções, os clientes devem ser membros do programa NH Rewards (inscrição é gratuita).

Booking com descontos a partir de 40%

Se prefere procurar por várias cadeias hoteleiras ao mesmo tempo, saiba que o Booking também vai aderir à Black Friday. A plataforma de reserva de alojamento vai começar esta quarta-feira (27 de novembro) a oferecer descontos a partir de 40% nas reservas feitas online, para estadias selecionadas de 27 de novembro e 31 de março. Para aceder a estas promoções, tem até dia 2 de dezembro para marcar.

Pacotes completos: descontos em estadias e viagens

Black Week na Agência Abreu até 8 de dezembro

E para quem prefere não ter o trabalho de procurar voos e hotéis, as agências de viagens também vão ter promoções nesta Black Friday. A Agência Abreu, por exemplo, vai ter a Black Week, entre 29 de novembro e 8 de dezembro. Há pacotes de Carnaval em Salvador, no Brasil, com preços a partir de 1.180 euros — cinco noites num hotel, em regime de meia pensão. Passar a noite de 31 de dezembro Albufeira, num pacote de duas noites num hotel em regime de meia pensão, pode custar 167 euros.

Logitravel lança Black Week até 2 de dezembro

Entre 25 de novembro e até 2 de dezembro, a Logitravel vai oferecer descontos em todo o tipo de férias que possa imaginar. Desde férias na neve, a grandes viagens, a cruzeiros… Há promoções para todos os gostos. Três dias na Sierra Nevada, com hotel e forfaits incluídos, a partir de 140 euros, ou um cruzeiro por Itália e Malta, com partida de Barcelona, a partir de 349 euros. Contudo, nem sempre é fácil encontrar estas promoções, dado que estão limitadas e dependem dos dias das viagens.

Bestravel com “preços imbatíveis”

Outra agência que não vai ficar de fora da Black Friday é a Bestravel, que promete “preços imbatíveis” durante a Black Week. Entre as sugestões de viagens destacam-se sete dias em Djerba, na Tunísia, com tudo incluído, desde 564 euros por pessoa, ou uma semana na Ilha do Sal, em Cabo Verde, desde 940 euros por pessoa, igualmente com tudo incluído. Mas também poderá passar o Réveillon na Madeira desde 635 euros por pessoa, com alojamento e pequeno-almoço incluídos.

El Corte Inglés com poupanças até 300 euros

Para esta altura, o El Corte Inglés promete “preços loucos” e poupanças até 300 euros nas reservas. A Black Week da empresa espanhola arrancou a 21 de novembro e termina esta quarta-feira, a 27 de novembro. Há cruzeiros de oito dias pelo Dubai e Abu Dhabi a partir de 142 euros por pessoa, um preço que não inclui taxas, e com saídas entre 30 de novembro e 7 de março de 2020. Ou então um circuito de cinco dias no Funchal a partir de 516 euros por pessoa.

Odisseias com 30% nas melhores experiências

A plataforma de experiências online Odisseias tem 30% de desconto nas melhores experiências. Através do código “BW19”, todas as experiências compradas durante 25 e 28 de novembro terão um desconto adicional para além do desconto base que o site já oferece, desde escapadinhas de fim de semana a noites em hotéis. As ofertas são, contudo, limitadas, por isso convém não perder tempo a reservar.