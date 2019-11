Wall Street em alta com resultados do setor do retalho

Os principais índices norte-americanos encerraram com ganhos, depois de um arranque de sessão na linha de água. A contribuir para este cenário está o setor do retalho, que apresentou resultados acima das expectativas, mas também o otimismo à volta de um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos.

O índice de referência S&P 500 valorizou 0,24% para 3.141,17 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq que somou 0,18% para 8.647,93 pontos. Pelo mesmo caminho seguiu o industrial Dow Jones que avançou 0,19% para 28.120,86 pontos.

A contribuir para este desempenho na bolsa de Nova Iorque está o setor do retalho, que apresentou resultados acima das expectativas. A Best Buy divulgou ganhos trimestrais acima do esperado, o que fez as ações da empresa dispararem 9,77% para 81,59 dólares. Também a Dick’s Sporting Goods subiu 18,64% para 46,78 dólares.

Esta segunda-feira, os ganhos foram de tal maneira acentuados que Donald Trump não resistiu a deixar uma mensagem na rede social Twitter: “Mais um recorde nas bolsas. Aproveitem!”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos.

E a mensagem de Donald Trump acabou por deixar os investidores ainda mais animados, que já estavam otimistas quanto a um acordo entre as duas maiores economias do mundo. “Alguns dos proxies comerciais continuam a subir, o que significa que há mais otimismo no comércio da China”, diz Ben Philipps, diretor de investimentos da Eventshares, citado pela Reuters (conteúdo em inglês).

A impulsionar também o desempenho de Wall Street esteve a Disney, cujas ações valorizaram 1,33% para 151,61 dólares, depois de um relatório ter revelado que o serviço de streaming Disney + está a ganhar, em média, quase um milhão de novos utilizadores por dia.